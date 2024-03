Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Miastku? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Miastka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wojenna historia. Strażnica Pamięci Józefa Gierszewskiego, komendanta Gryfa Pomorskiego ”?

Przegląd lutego 2024 w Miastku: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wojenna historia. Strażnica Pamięci Józefa Gierszewskiego, komendanta Gryfa Pomorskiego W czasie drugiej wojny światowej w tym miejscu był leśny bunkier. To też miejsce śmierci Józefa Gierszewskiego, komendanta konspiracyjnego Gryfa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki staraniom Fundacji "Nasze Gochy", powstała tutaj Strażnica Pamięci jego imienia. 📢 Rolnicy zaostrzają swój protest pod Nowym Dworem Gdańskim. Jeszcze poważniejsze utrudnienia. Blokada S7 do 10 marca! Po ponad tygodniu od rozpoczęcia blokady trasy S7 pod Nowym Dworem Gdańskim rolnicy zaostrzają protest. Zapowiadali już wcześniej, że jeśli działania nie przyniosą „konkretnych rozwiązań”, będą rozszerzać formułę swojej akcji. 📢 Potrącenie rowerzysty w Miastku. Na szczęście dziecku nic się nie stało Potrącenie rowerzysty w Miastku. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Policja apeluje o rozwagę.

Prasówka marzec Miastko: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Miastka. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niezwykła atrakcja, niezapomniane wrażenia. Pomorska Góra Piachu. Możesz tam wejść Pomorska Góra Piachu to ciekawe miejsce i nietypowa atrakcja turystyczna. Każdy może na nią wejść. Jest tylko mała wspinaczka, oczywiście morze piasku, no i niezapomniana wrażenia.

📢 Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrośnie. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymają o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku.

📢 Trwa ogólnopolski protest rolników. Drogi na Pomorzu są blokowane! "Polskie zboże, to polska racja stanu!" 20 lutego 2024 roku w Polsce rozpoczął się centralny protest rolników. Blokady dróg, manifestacje pod urzędami i próby podjęcia rozmów z politykami rządu Donalda Tuska związane są z niekontrolowanym importem produktów spożywczych, głównie zboża, z Ukrainy. Jak podkreślają rolnicy, gra nie toczy się jedynie o to, aby mogli sprzedać swoje zbiory, ale również o to, aby do konsumentów w sklepach w Polsce trafiały przetworzone produkty zbożowe, mleczne i mięsne spełniające te same normy, które spełniać muszą protestujący.

📢 Urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek (ZDJĘCIA) Huczne urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek. Zimne kąpiele to dla nich pestka. Kilkadziesiąt osób, miłośników zimowej kąpieli hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni. 📢 Stare zdjęcia miasteckiego fotografa. Walenty Demiro-Saulski był kronikarzem miasta Walenty Demiro-Saulski przez lata dokumentował fotograficznie Miastko. Przemierzał ulice miasta, nieco przygarbiony, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem. Miastecki kronikarz zmarł w 1996 r. Pośmiertnie został Honorowym Obywatelem Miastka. Zobaczcie jego zdjęcia. To tylko niewielka część jego dorobku. Niestety, część negatywów kronikarza Miastka wylądowała w śmietniku. 📢 Przedwojenne zdjęcia i pocztówki z gminy Lipnica. To był zupełnie inny świat Obszar obecnej gminy Lipnica (powiat bytowski) był w okresie międzywojennym ziemią przygraniczną, stąd m.in. obecność placówek straży granicznej i celnej. Bezpośrednie sąsiedztwo z Niemcami miało ogromny wpływ na życie mieszkańców.

📢 Obrazy, pierścionki, stare gazety, a nawet złoty stoper - oto najdroższe antyki na sprzedaż w woj. pomorskim Obrazy, figurki, pierścionki, złoty stoper, stare gazety, porcelana, kryształy i wiele innych - antyczne przedmioty są dla kolekcjonerów warte majątek. Ich ceny w serwisie OLX są zaskakujące. Oto najdroższe antyki na sprzedaż w woj. pomorskim.

📢 Ministerstwo uważa, że zrujnowany pałac w Kamnicy można odbudować Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz wystąpił do ministra kultury o wykreślenie z rejestru zabytków ruin pałacu w Kamnicy (gm. Miastko). To kolejny wniosek. Wcześniej nie zgodził się na zmiany minister kultury za rządów PiS. Dodajmy, że starosta chce ruiny rozebrać, ale pieniądze na to musi dać wojewoda pomorski. 📢 Wielki Bal Sołtysa. To najważniejszy człowiek we wsi (ZDJĘCIA) W sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa. To święto obchodzone co roku w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom oraz przedstawicielom lokalnych społeczności.

📢 Stare fotografie i pocztówki z gminy Trzebielino. Takiego świata już nie ma Zapraszamy do obejrzenia przedwojennych zdjęć i pocztówek z gminy Trzebielino. Wszystkie są opisane. Fotografie i pocztówki przedstawiają prawie wszystkie miejscowości z tej gminy. 📢 Unikalne fotografie. Miastko pojechało do Warszawy walczyć o powiat. Zdjęcia sprzed 26 lat Miastko straciło status powiatu 1 czerwca 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju, kiedy to utworzono 49 województw, jednocześnie likwidując pośredni szczebel administracyjny - powiaty. Taki stan istniał do czasu wprowadzenia kolejnej reformy zmieniającej podział administracyjny Polski. Z dniem 1 stycznia 1999 roku utworzono 16 województw i 308 samorządowych powiatów. W porównaniu do stanu z roku 1975 nie odtworzono 29 powiatów, w tym miasteckiego. Zanim jednak zapadły ostateczne decyzje i miastczanie dowiedzieli się, że znajdą się w powiecie bytowskim, postanowili działać.

📢 Ponad 200 rolników wyjechało na ulice Bytowa. Strajk w całym kraju Rolnicy z powiatu bytowskiego przyłączyli się do ogólnopolskiego strajku. Ponad 200 maszyn w ramach protestu wyjechało na ulice Bytowa. 📢 Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM. Cz. 2 – walory praktyczne i ergonomia Niektórzy uważają, że najnowsza generacja Renault Espace w pogoni za modą straciła rodzinny charakter i przestrzeń. A może Renault chce dopasować się do nowego modelu rodziny oraz ich potrzeb, które zmieniały się na przestrzeni lat? Sprawdziliśmy to podczas naszego testu i odkryliśmy wiele ciekawych rozwiązań.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.