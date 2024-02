Przedwojenne zdjęcia i pocztówki z gminy Lipnica. To był zupełnie inny świat

Granicę przesunięto o 10 kilometrów

Dzięki uporowi Kaszubów do Polski dodatkowo przyłączono tereny na zachód (o około 10 kilometrów) od Borowego Młyna i Konarzyn. W rejonie Borowego Młyna do Polski przyłączono wsie Wierzchocina, Brzozowo i trzy leśnictwa - Stary Most, Kobylegóry i Wieczywno, natomiast w rejonie Konarzyn - Żychce, Ciecholewy oraz połacie lasów po zachodniej i wschodniej stronie szosy Chojnie - Bytów. Konarzyny znalazły się na rubieżach Polski, tuż obok granicy z Niemcami. Droga z Konarzyn do Chojnic biegła na odcinku 5 km przez terytorium Niemiec.