Prasówka tygodniowa z 25.02.2024 w Miastku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

📢 Wojewoda pomorska powołała nowych pełnomocników. Tym będą się zajmować Pomorski Urząd Wojewódzki będzie reprezentowany przez trzech nowych przedstawicieli. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz powołała w piątek 23 lutego nowych pełnomocników. Wraz z ich przedstawieniem podano kompetencje urzędników. 📢 Niezwykła atrakcja, niezapomniane wrażenia. Pomorska Góra Piachu. Możesz tam wejść Pomorska Góra Piachu to ciekawe miejsce i nietypowa atrakcja turystyczna. Każdy może na nią wejść. Jest tylko mała wspinaczka, oczywiście morze piasku, no i niezapomniana wrażenia. 📢 Morski kod sygnałowy. Oto co oznaczają poszczególne flagi. Tłumaczenie międzynarodowego kodu sygnałowego Międzynarodowy Kod Sygnałowy – International Code of Signals to sposób komunikacji stosowany w żegludze, który pozwala na przekazywanie konkretnych informacji na całym świecie, bez względu na różnice językowe. Większość osób widząc kolorowe flagi na maszcie nie wie, że każda z nich niesie za sobą konkretne znaczenie. Zobaczcie, co oznaczają poszczególne flagi i znaki!

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Miastko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Miastku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krystyna Sokołowska powalczy o tytuł Miss World 2024! Czy Polka zdobędzie tytuł najpiękniejszej kobiety świata? Gala finałowa już wkrótce 9 marca w Mumbaju odbędzie się finał konkursu Miss World 2024. Polskę reprezentować będzie Krystyna Sokołowska, Miss Polonia 2022, która przebywa obecnie na zgrupowaniu w Indiach. Czy uda jej się powtórzyć sukces Karoliny Bielawskiej, panującej wciąż Miss Świata?

📢 Tyle zarobią zawodowi żołnierze w 2024 roku! MON przedstawiło projekt rozporządzenia Wynagrodzenie żołnierzy istotnie wzrośnie. Na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wojskowi otrzymają o ok. 20 % większe uposażenie. Pensja żołnierzy zawodowych uzależniona jest od kilku czynników, w tym od posiadanego stopnia. Oto jak będą się kształtowały wynagrodzenia w 2024 roku. 📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Wybory burmistrza miasta: proces wyborczy, kwalifikacje i rola w lokalnej społeczności W polskim samorządzie terytorialnym wybory burmistrza miasta to istotne wydarzenie wyznaczające kierunek polityki lokalnej i jakość życia społeczności. Jako jednoosobowy organ wykonawczy burmistrz odgrywa kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu miastem. Niniejszy artykuł przybliża kwestie takie jak procedura zgłaszania kandydatur, proces wyborczy czy zadania, jakie czekają na wybranego burmistrza. Przedstawia, jak udział mieszkańców kształtuje lokalną demokrację i dlaczego wybory burmistrza są jednym z centralnych punktów wyborów samorządowych. Oto informacje na temat tego demokratycznego procesu, który bezpośrednio wpływa na rozwój społeczności na szczeblu lokalnym. 📢 Trwa ogólnopolski protest rolników. Drogi na Pomorzu są blokowane! "Polskie zboże, to polska racja stanu!" 20 lutego 2024 roku w Polsce rozpoczął się centralny protest rolników. Blokady dróg, manifestacje pod urzędami i próby podjęcia rozmów z politykami rządu Donalda Tuska związane są z niekontrolowanym importem produktów spożywczych, głównie zboża, z Ukrainy. Jak podkreślają rolnicy, gra nie toczy się jedynie o to, aby mogli sprzedać swoje zbiory, ale również o to, aby do konsumentów w sklepach w Polsce trafiały przetworzone produkty zbożowe, mleczne i mięsne spełniające te same normy, które spełniać muszą protestujący.

📢 Na Pomorzu jest prawdziwy skarb. To księga warta nawet 140 milionów złotych Biblia Gutenberga jest najstarszą drukowaną książką na świecie. Posiada ją Muzeum Diecezjalne w Pelplinie. Jej wartość materialną szacuje się nawet na 140 mln zł. To więcej, niż zapłacił Bill Gates za manuskrypt Leonarda da Vinci (30,8 mln dolarów). Pelplińską Biblię Gutenberga przebadano na nowo.

📢 Rolnicy zablokują na Pomorzu trasę S7. Będą utrudnienia, policja przygotowała objazdy We wtorek 20 lutego, w ramach protestu rolnicy zablokują trasę S 7 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Przejazd tym odcinkiem "eski" będzie niemożliwy. Rolnicy będą protestować w ten sposób aż do 10 marca. 📢 Urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek (ZDJĘCIA) Huczne urodziny Eskimorsów Trzebielino w... Wódce. Morsy mają już roczek. Zimne kąpiele to dla nich pestka. Kilkadziesiąt osób, miłośników zimowej kąpieli hartowało swoje ciało. Sezon na morsowanie w pełni.

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu. 📢 Stare zdjęcia miasteckiego fotografa. Walenty Demiro-Saulski był kronikarzem miasta Walenty Demiro-Saulski przez lata dokumentował fotograficznie Miastko. Przemierzał ulice miasta, nieco przygarbiony, z nieodłączną torbą fotograficzną i aparatem. Miastecki kronikarz zmarł w 1996 r. Pośmiertnie został Honorowym Obywatelem Miastka. Zobaczcie jego zdjęcia. To tylko niewielka część jego dorobku. Niestety, część negatywów kronikarza Miastka wylądowała w śmietniku.

