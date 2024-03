Przegląd prasy z tygodnia 3.03.2024. Co działo się w Miastku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.).

W czasie drugiej wojny światowej w tym miejscu był leśny bunkier. To też miejsce śmierci Józefa Gierszewskiego, komendanta konspiracyjnego Gryfa Pomorskiego. W 2006 roku, dzięki staraniom Fundacji "Nasze Gochy", powstała tutaj Strażnica Pamięci jego imienia.

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Miastko: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Miastku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

