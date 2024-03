Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Miastku. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W najbliższym czasie odbędą się wybory samorządowe 2024. Znamy już kandydatów na burmistrza i do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto powalczy o mandaty w Twoim okręgu? Prezentujemy kandydatów. Poniżej szczegółowe informacje.

Kolejny defibrylator zewnętrzny (AED) pojawił się w gminie Miastko. Tym razem urządzenie zostało zamontowane przy wejściu do Urzędu Miejskiego. W planach są kolejne montaże.

Konkursy piękności są niesamowicie popularne, a kandydatki, które biorą w nich udział, muszą wyróżniać się charakterem, ale także wyglądem. Muszą być odważne, pewne siebie i uśmiechnięte, by na scenie przed jurorami oraz publicznością wypaść jak najlepiej. W naszej galerii zdjęć znajdziesz najpiękniejsze nastolatki z woj. pomorskiego, które wezmą udział w finale i powalczą o koronę najpiękniejszej nastolatki Pomorza roku 2024!

Miss Wsi Pomorza to wydarzenie, które organizowano w podmiasteckiej Łodzierzy w latach 1996-2004. Cieszyła się dużą popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory miss miały swój klimat. Zapraszamy do obejrzenia naszej fotogalerii. Zapraszamy do wspomnień.

