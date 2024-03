Stare fotografie z miasteckiego liceum. Wspomnień dawnych czar

W fotogalerii są także zdjęcia z grudnia 2011 r. z wielkiej manifestacji przeciwko likwidacji szkoły, bo już wtedy zapowiedziały ją ówczesne władze powiatowe. Przypomnijmy, że likwidację szkoły uzasadniano dużymi kosztami jej utrzymania oraz złym stanem technicznym budynku.

Samodzielności szkoły bronili w 2011 roku jej znani absolwenci.

- Wyrażamy głębokie ubolewa­nie, że w ramach oszczędności chcecie państwo przenieść szko­łę z budynku przy ulicy Mickiewicza w inne miejsce. Jesteśmy dumni z naszej szkoły! Bardzo wiele jej zawdzięczamy! Pomogła nam osiągnąć to, co mamy, znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy! Obawiamy się, że w konsekwencji zmian straci ona swoją pozycję w powiecie - może nastąpić z czasem likwidacja placówki z wieloletnią tradycją i dorobkiem. Szkoła wrosła w historię Miastka - wykształciła wiele roczników absolwentów, dała nam podstawy do dalszej edukacji. Dlatego dołączamy się do apelu uczniów, rodziców i nauczycieli liceum, aby nie niszczyć dzieła wielu pokoleń. Pozwólcie szkole istnieć i pomóżcie jej się rozwijać!!! Sądzimy, że jesteśmy wyrazicielami opinii wszystkich absolwentów - napisali absolwenci. List podpisali wtedy m.in.: prof. Piotr Hofmański - sędzia Sądu Najwyższego i ekspert Rady Europy (obecnie prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze), prof. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz - wykładowca historii UAM Poznań, prof. Józef Kładny - chirurg ze Szczecina, Tomasz Katafiasz - dr historii, Marian Fryda - dr historii, ks. dr Wojciech Wojtowicz, aktorka Ewa Gawryluk, Teresa Baśka-Pałasz - absolwentka posiadająca świade­ctwo maturalne z numerem pierwszym.