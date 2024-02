Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Miastku. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Miastka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stare fotografie i pocztówki z gminy Trzebielino. Takiego świata już nie ma ”?

Przegląd tygodnia: Miastko, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Stare fotografie i pocztówki z gminy Trzebielino. Takiego świata już nie ma Zapraszamy do obejrzenia przedwojennych zdjęć i pocztówek z gminy Trzebielino. Wszystkie są opisane. Fotografie i pocztówki przedstawiają prawie wszystkie miejscowości z tej gminy. 📢 Unikalne fotografie. Miastko pojechało do Warszawy walczyć o powiat. Zdjęcia sprzed 26 lat Miastko straciło status powiatu 1 czerwca 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju, kiedy to utworzono 49 województw, jednocześnie likwidując pośredni szczebel administracyjny - powiaty. Taki stan istniał do czasu wprowadzenia kolejnej reformy zmieniającej podział administracyjny Polski. Z dniem 1 stycznia 1999 roku utworzono 16 województw i 308 samorządowych powiatów. W porównaniu do stanu z roku 1975 nie odtworzono 29 powiatów, w tym miasteckiego. Zanim jednak zapadły ostateczne decyzje i miastczanie dowiedzieli się, że znajdą się w powiecie bytowskim, postanowili działać.

📢 Renault Espace 1.2 E-Tech Full Hybrid 200 KM. Cz. 2 – walory praktyczne i ergonomia Niektórzy uważają, że najnowsza generacja Renault Espace w pogoni za modą straciła rodzinny charakter i przestrzeń. A może Renault chce dopasować się do nowego modelu rodziny oraz ich potrzeb, które zmieniały się na przestrzeni lat? Sprawdziliśmy to podczas naszego testu i odkryliśmy wiele ciekawych rozwiązań.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Miastko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Miastku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce.

📢 Kto skradł serce jednego z najbardziej kontrowersyjnych dziennikarzy Krzysztofa Stanowskiego? Marta Sosnowska to piękna kobieta Krzysztof Stanowski to jeden z tych dziennikarzy, którzy wiedzą, jak poprowadzić swoją medialną karierę. Głośno o nim było kiedy ujawnił, jak wygląda prawdziwe życie zawodowe Natalii Janoszek. Ostatni przeprowadził wywiad z prezydentem RP – Andrzejem Dudą na swoim nowym kanale. Obecnie jest niezwykle popularną osobą, nic dziwnego, że wszyscy chcą się dowiedzieć, jak mu się wiedzie prywatnie i kim jest jego żona. 📢 Dawny dwór na Pomorzu i kaplica sprzed pół tysiąca lat. Co z nich pozostało? Łubno w gminie Kołczygłowy to historycznie wieś Puttkamerów. Zachował się budynek dawnego dworu, wybudowany w 1925 r., ale z jego dawnej świetności niewiele zostało. Są tu mieszkania (wcześniej był PGR). Obok dawnego dworu zachowało się kilka starych folwarcznych budynków. Ich właścicielem jest Skarb Państwa. Odnowiony jest znajdujący się po sąsiedzku historyczny kościół. Zachowały się ruiny kaplicy sprzed kilku wieków.

📢 Kupisz za grosze, a działają jak lifting i botoks. Nie przepłacaj. Te tanie kosmetyki z apteki to najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, napinają, nawilżają, ujędrniają, regenerują i rozświetlają cerę. Dzięki temu wyglądasz młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie. 📢 Trwa strajk generalny 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Mapa protestów i powody blokad w Polsce Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawią się rolnicy. 9 lutego strajk zablokuje centra dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także drogi krajowe. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność i ogłasza 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy?

📢 Te aplikacje musisz natychmiast odinstalować! Oto lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS – sprawdź, czy masz je u siebie Aplikacje mobilne na smartfony i urządzenia przenośne cieszą się dużą popularnością, niestety także wśród cyberprzestępców. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które okazały się zawierać wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno. 📢 Dwoje nowych wicewojewodów pomorskich - to Anna Olkowska-Jacyno oraz Emil Rojek Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz wybrała już swoich zastępców. Będą nimi Anna Oklowska-Jacyno z Nowej Lewicy, wieloletnia urzędniczka malborskiego magistratu oraz Emil Rojek reprezentujący Trzecią Drogę, radca prawny związany zawodowo z Urzędem Miasta Gdyni. Nominacje czekają już tylko na podpis premiera.

📢 To były piękne dwory, dworki i pałace. Już ich nie ma. Zobaczcie zdjęcia W regionie słupskim nie ma już śladu po wielu zabytkowych pałacach i dworkach. Zostały unicestwione zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej albo uległy całkowitemu zniszczeniu po tym, jak przestały istnieć Państwowe Gospodarstwa Rolne, które miały w nich swoje siedziby. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Miastku ma powstać Klub Seniora. Ogłoszono nabór do rady W Miastku podobnie jak w innych gminach powiatu bytowskiego ma powstać Klub Seniora. Jest już miejsce, gdzie mogliby spotykać się najstarsi mieszkańcy miasta. 📢 Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025. Najważniejsze informacje o terminach i niezbędnych dokumentach Rekrutacja do szkół średnich 2024 rozpocznie się wiosną. Większość kuratoriów oświaty przedstawiła już terminy tegorocznej rekrutacji. Warto zapoznać się z nimi wcześniej, by pamiętać o złożeniu niezbędnych dokumentów we właściwym terminie. Rekrutacja, w zależności od województwa, będzie odbywać się w innym terminie. Przedstawiamy terminy oraz najważniejsze informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2024. 📢 Zobacz kobiety, które zaginęły na Pomorzu. Nikt nie wie, co się z nimi stało... Może kogoś rozpoznasz Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginione kobiety z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy były jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, a gdy kogoś rozpoznasz, koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

📢 Te psy są do oddania za darmo na Pomorzu. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te urocze zwierzęta czekają na swoje nowe domy i są gotowe do oddania za darmo w województwie pomorskim. Każde z nich ma swoją historię, a niektóre z nich przeszły trudne chwile. Jednak wszystkie zasługują na miłość, opiekę i bezpieczeństwo. Zapraszamy do obejrzenia galerii, aby zobaczyć, jakie zwierzaki są dostępne do adopcji za darmo! Zdjęcia prezentowane są z serwisu OLX, a ogłoszenia pochodzą z lutego 2024 roku. To wspaniała okazja, aby dać zwierzętom nowy dom i szansę na szczęśliwe życie. 📢 Wspaniałe psy do oddania za darmo na Pomorzu. Kto je przygarnie? Zobacz zdjęcia Te urocze zwierzęta czekają na swoje nowe domy i są gotowe do oddania za darmo w województwie pomorskim. Każde z nich ma swoją historię, a niektóre z nich przeszły trudne chwile. Jednak wszystkie zasługują na miłość, opiekę i bezpieczeństwo. Zapraszamy do obejrzenia galerii, aby zobaczyć, jakie zwierzaki są dostępne do adopcji za darmo! Zdjęcia prezentowane są z serwisu OLX, a ogłoszenia pochodzą z lutego 2024 roku. To wspaniała okazja, aby dać zwierzętom nowy dom i szansę na szczęśliwe życie.

📢 Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Miastku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Miastka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Słynny most bytowski w Miastku. Wysadzono go w 1945 roku. Oto historia mostu i miasteckiej kolei ”?

