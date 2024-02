Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Miastku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przez Miastko przebiega obecnie tylko jedna linia kolejowa, ale kiedyś można było ruszyć stąd pociągiem w trzech kierunkach. Przed wojną symbolem kolejowych połączeń był kamienny most bytowski. Linia zakończyła swój żywot w 1945 roku. Tory rozebrali Rosjanie. Sam most został uszkodzony przez wycofujących się Niemców i później wysadzony przy pomocy ładunków wybuchowych. Do dzisiaj zachowały się niewielkie fragmenty jego kamiennych przyczółków.

Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginionych mężczyzn z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy byli jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, gdy kogoś rozpoznasz koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

Dzięki wspólnym działaniom Procter & Gamble i Carrefour Polska na rzecz Fundacji Polsat we wrocławskim „Przylądku Nadziei” powstało 11 pokoi socjalnych. Skorzystają z nich rodzice i opiekunowie dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych za sprawą prowadzonej od maja akcji „Podaruj Dzieciom Słońce”. Konsumenci mogli wesprzeć chore dzieci i ich opiekunów poprzez zakup produktów P&G w sklepach Carrefour. Część zysków z tych zakupów trafiła do Fundacji.

Pora zaplanować wakacje all inclusive na marzec 2024! W biurach podróży nie brakuje promocji, ofert last minute i tanich wycieczek w sam raz na koniec zimy i powitanie wiosny. Wyszukaliśmy dla was 9 miejsc w Europie, w których wakacje all inclusive w marcu kosztują najmniej. To zalane słońcem, ciepłe klejnoty południa Europy, w których uzupełnicie braki witaminy D i naładujecie baterie po ponurej zimie, a to wszystko nawet tylko za 1500 zł!

Już 11 lutego w CH Osowa można będzie wyruszyć na Garażowe Łowy. W centrum handlowym odbędzie się tzw. wyprzedaż garażowa. Dla odwiedzających wydarzenie będzie to doskonała szansa na okazyjne zakupy najróżniejszych przedmiotów z drugiej ręki, zgodnie z ideą zero waste, zaś dla wystawców - możliwość sprzedaży niepotrzebnych już przedmiotów. Trwają zapisy na listę sprzedawców Garażowych Łowów.