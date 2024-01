Przegląd tygodnia z 28.01.2024 w Miastku. Najważniejsze wydarzenia od 21.01 do 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Skierowaniem do sądu aktu oskarżenia wobec trzech osób, którym zarzucono popełnienie łącznie 13 przestępstw zakończyło się śledztwo prowadzone przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Postępowanie dotyczyło czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego i narażenie jego, i jego rodziny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez oddanie strzału z broni palnej i podpalenie pomieszczenia w pobliżu domu.

Anna Michalska rzeczniczką Straży Granicznej była do 2021 roku. To właśnie ona była twarzą służb, gdy w Polsce pojawił się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Znamy jej następcę. To dotychczasowy pracownik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.