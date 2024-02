Żłobki w Miastku. Adresy placówek, warunki rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja do żłobków w Miastku

Dzieci przyjmowane są do żłobka zazwyczaj, gdy ukończą 6 miesięcy. Niektóre placówki obniżają ten wiek zaledwie do 4 miesięcy. Jest to uzależnione od regulaminu żłobka, a informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio w placówce.

Jeśli chcesz zapisać dziecko, musisz wypełnić wniosek rekrutacyjny i złożyć go w placówce lub poprzez Internet na specjalnej platformie rekrutacyjnej. Terminy, w jakich można zapisać dziecko różnią się od siebie w zależności od placówki, dlatego też warto przeczytać harmonogram rekrutacji wcześniej.

Jeśli chcesz otrzymać konkretne informacje na ten temat odwiedź stronę internetową wybranego przez siebie żłobka lub zadzwoń. Wszelkie informacje uzyskasz bezpośrednio w placówkach. Odwiedź katalog firm, w którym znajdują się dane kontaktowe do żłobków w Miastku.