Trasy spacerowe do 65 km od Miastka. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 30 - 31 marca

Szukasz pomysłu na uroczą ścieżkę spacerową z Miastka? Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe trasy. Mają różny czas przejścia, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na energetyzujący spacer w odległości do 65 km od Miastka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe w okolicy Miastka przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki spacerowe z Miastka

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 65 km od Miastka, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 30 marca w Miastku ma być 19°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Trasa - Sępolno Wielkie 06.01.2024 Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,85 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podejść: 853 m

Suma zejść: 864 m Wycieczka_z_przewodnikiem poleca trasę spacerowiczom z Miastka Dzisiejszy marsz prowadził ścieżkami w pobliżu Sępolna Wielkiego, Białego Boru. Trasa liczyła bez mała 21 kilometrów. Mieliśmy okazję obejrzeć pozostałości umocnień Pommernstellung (Wał Pomorski). Bardzo dobrze zachowane bunkry - co do dało radę wynieść to wynieśli ;) Betonu na szczęście nie dało rady przenieść. Na szlaku piękne widoki, malowniczo położone jeziora, otoczone lasami. Polecam te szlaki na piesze wędrówki. Rowerem niektórych odcinków nie da rady pokonać - chyba, że rower na plecach będzie niesiony ;)

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Doliny Brdy (Miastko - Przechlewo) - Pieszy Żółty ver. 2017 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,65 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podejść: 1 631 m

Suma zejść: 1 634 m JJ_Active poleca trasę spacerowiczom z Miastka Szlak "Doliny Brdy" PM - 1521 y /długość 51 km/

Miastko - Starzno - Stara Brda - Rezerwat "Przytoń" - Nowa Brda - Rudniki - Przechlewo. W okolicach Przechlewa szlak idzie zniszczonym mostem (brak możliwości przejścia suchą nogą). W rejonie Rezerwatu bagniska Niedźwiady szlak przez kilkaset metrów wiedzie terenami podmokłymi.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Dolinę Kulawy i okolice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,33 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 370 m

Suma zejść: 365 m GR3miasto poleca trasę spacerowiczom z Miastka

Głównym celem naszej ostatniej wędrówki była Dolina Kulawy. Znajduje się ona w Leśnictwie Przymuszewo, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Charakteryzuje się ona niezwykle urokliwą przyrodą z wieloma rzadkimi, podlegającymi ochronie roślinami. Krajobraz uzupełniają krystaliczne jeziora oraz meandrująca rzeka Kulawa. Chcąc obejść to niesamowite miejsce, trasę można rozpocząć we wsi Laska. My jednak wydłużyliśmy ją o kilka dodatkowych atrakcji, w tym przepiękne jeziora lobeliowe. Rezerwat Przyrody „Dolina Kulawy”: Chcąc zapoznać się z przepiękną przyrodą rezerwatu przyrody skorzystaliśmy z wytyczonej w terenie ścieżki dydaktycznej. Z jednej strony rzeki wiedzie ona dość szeroką drogą gruntową, z drugiej mało uczęszczanym leśnym duktem, co z pewnością może być utrudnieniem jeśli chcielibyśmy udać się z dziećmi w wózku. Po drodze występuje też drewniana kładka, która wije się przez torfowiska. Na końcu jest także zadaszona wiata i ławy, to wspaniałe miejsce na piknik. Poruszając się wytyczonym szlakiem dydaktycznym można dokładnie przyjrzeć się całemu systemowi nawadniającemu tutejsze torfowiska, a także poszerzyć swoje wiadomości o rośliny chronione. Jeziora lobeliowe: Ze wszystkich jezior lobeliowych, które występują w naszym kraju, 95% znajduje się na Pomorzu. Poza Polską, w Europie jeziora tego typu występują jeszcze w Norwegii, Finlandii, Danii i Szkocji. Usytuowane są w obniżeniach terenu; bezodpływowe, naturalne zbiorniki wodne dawniej otoczone były borami sosnowymi, dąbrowami czy buczynami. Cechami charakterystycznymi jezior lobeliowych są: kwaśny odczyn, niewielka ilość soli, skąpożywność, przezroczysta woda i piaszczyste dno. Swoją nazwę zbiorniki te zawdzięczają lobelii jeziornej, która objęta jest ochroną, stąd też w większości tych jezior, niestety, wydano zakaz kąpieli. Latem - przy bezchmurnym niebie i odpowiednim załamaniu światła - woda w tych jeziorach ma piękny, turkusowy odcień. Na trasie naszej wędrówki zobaczyliśmy jeziora Nawionek oraz Piecki. Dotarliśmy do nich wyznakowanymi w terenie lokalnymi ścieżkami dydaktycznymi oraz pieszym Szlakiem Zaborskim.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Miastka

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przyda się na spacerze

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Co dają regularne spacery?

Spacerowanie przynosi efekty. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacerowanie to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.