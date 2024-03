Trasy nordic walking do 65 km od Miastka. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 30 - 31 marca

Szukasz nowych ścieżek nordic walking w pobliżu Miastka? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na najbliższy weekend. Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Podpowiadamy, gdzie warto sie wybrać w okolicy Miastka na nordic walking. Na ten weekend wybraliśmy ścieżki w odległości do 65 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking w okolicy Miastka

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 65 km od Miastka. Zobacz, czy trasa polecana przez innego użytkownika Traseo jest dobra również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka będzie pogoda w Miastku. W sobotę 30 marca według prognozy pogody ma być 19°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Pieszo z Dąbek do Dąbkowic i nazad :) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,82 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podejść: 458 m

Suma zejść: 455 m Trasę do marszu z Miastka poleca Lemur36 Odpoczywając kilka dni nad Bałykiem w Dąbkach, zrobiliśmy wycieczkę do jednej z najmniejszych osad nad morzem - Dąbkowic. Jest to osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w gminie Darłowo na mierzei między jeziorem Bukowo a Morzem Bałtyckim. Według danych z 28 września 2009 roku osada miała 4 stałych mieszkańców. Jest to bardzo urokliwe miejsce a największą zaletą są szerokie, bezkamienne plaże i brak tłoku nawet w ścisłym sezonie :)

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Miastka

🌲🌤️ Trasa nordic walking: darłówko Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,96 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 900 m

Suma zejść: 871 m Trasę nordic walking mieszkańcom Miastka poleca Wojciechstypa

W pochmurny dzień piesza wycieczka z Darłówka do Darłowa bulwarem wzdłuż rzeki Wieprzy. W Darłowie oczywiście zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i Kościoła Mariackiego. Powrót do Darłówka również bulwarem. Na plaży w Darłówku Wschodnim wreszcie zaświeciło słońce.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wokół jeziora Studzieniczno Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,86 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 74 m

Suma zejść: 70 m Hop_siup poleca trasę mieszkańcom Miastka

Łatwa trasa okalająca jezioro Studzieniczno. Połowa trasy to droga asfaltowa o bardzo małym natężeniu ruchu, druga połowa to utwardzona droga leśna/gruntowa. Idealna do biegu, a także jazdy rowerem.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Nordic walking - co to?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.