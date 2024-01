Będą przenosiny siedziby weterynarii z Miastka do Bytowa. Karty rozdaje ...PKS Bytów

Przymiarki do przeniesienia siedziby weterynarii już w 2021 roku

– Pomieszczeń w Miastku (budynek przy ul. Szkolnej – dop. redakcji) jest zbyt mało i są za ciasne. Nie ma miejsca na przyjęcie petentów. Nie ma miejsca na zorganizowanie sekretariatu. Nie ma miejsca dla inspektorów. Nie ma miejsca na magazyn i pomieszczenia do badań. Mamy wakaty, są chętni, ale lekarze weterynarii nie chcą dojeżdżać do Miastka, za daleko. Dodam, że 73 procent spraw, którymi zajmujemy się jako inspekcja dotyczy rejonu Bytowa, a nie Miastka. Nasi inspektorzy tracą czas na dojazdy. Jest wiele innych niedogodności, logistycznych utrudnień, także dla rolników, producentów – mówił nam w 2022 roku Zbigniew Ordyński.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 roku Joanna Kopańska, ówczesny szef Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku (taka jest oficjalna nazwa) wystąpiła do swojego wojewódzkiego szefa w Gdańsku o zgodę na przeniesienie siedziby inspektoratu do Bytowa. Na nową siedzibę wskazano wyremontowane i nowoczesne powierzchnie biurowe na terenie bazy PKS w Bytowie.

Przygotowania do fizycznego przeniesienia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z Miastka do Bytowa trwały kilka miesięcy. W końcu jednak do niego nie doszło, bo tak zdecydował ówczesny Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku. I to była raczej decyzja z gatunku tych politycznych, bo wicewojewodą pomorskim był Mariusz Łuczyk z Miastka (stanowisko stracił niedawno wraz ze zmianą władzy w Polsce).