Do jakiego przedszkola w Miastku zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

W jakim terminie rozpoczynają się rekrutacje do przedszkoli w Miastku?

Procesy rekrutacyjne do przedszkoli trwają na ogół w początkowych miesiącach roku , na przełomie lutego i marca. Zależy to od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie zasady rekrutacji. W tych pierwszych sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady indywidualnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Zasady rekrutacji - gdzie szukać?

Dlaczego Twoje dziecko powinno iść do przedszkola w Miastku?

Edukacja przedszkolna jest wielce ważna w rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko uczęszczając do przedszkola nabiera umiejętności funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.