Unikatowe fotografie starego Miastka. To podróż w czasie. Zobaczcie zdjęcia

- Chcieliśmy tymi fotografiami oddać klimat tych czasów, pokazać życie codzienne miastczan, ich radości, a mniej smutki. To m.in. fotografie z obchodów świąt partyjno-państwowych, narad, akademii i gospodarskich wizyt. Są także zdjęcia z młodzieżowych zabaw, czasu relaksu i zabawy. Gdzie? W domu kultury, na boiskach, w czasie rajdów. Fotografie przedstawiają też życie wsi, zakłady pracy, codzienność - tak Konrad Remelski napisał we wstępie do jednego z albumów.