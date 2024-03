Przegląd prasy z Miastka. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 8.03.2024

Ramadan to wyjątkowy czas dla muzułmanów na całym świecie, a podróżowanie do miejsc, gdzie jest obchodzony, może dostarczyć niezapomnianych doświadczeń. W tym roku ramadan zacznie się w niedzielę 10 marca i potrwa aż do 9 kwietnia. Wierzący muzułmanie poszczą w tym okresie od świtu, aż do zmierzchu. Oto kilka wskazówek dla turystów, którzy planują podróż w okresie Ramadanu.