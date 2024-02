Przegląd prasy 5.02.2024 Miastko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Miastka

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.02, w Miastku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To najdroższa kawalerka na sprzedaż na Pomorzu. Oferta z lutego 2024 r. Kosztuje fortunę, ale co za widok!”?

Prasówka Miastko 5.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To najdroższa kawalerka na sprzedaż na Pomorzu. Oferta z lutego 2024 r. Kosztuje fortunę, ale co za widok! Kawalerka marzeń zlokalizowana jest w samym sercu Gdańska. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim prawie 2 mln złotych. Luksusowy apartament ma najwyższą cenę spośród kawalerek w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w woj. pomorskim. Oferta pochodzi z lutego 2024 r. Zobacz, jak to mieszkanie prezentuje się na zdjęciach.

📢 Te psy są do oddania za darmo na Pomorzu. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te urocze zwierzęta czekają na swoje nowe domy i są gotowe do oddania za darmo w województwie pomorskim. Każde z nich ma swoją historię, a niektóre z nich przeszły trudne chwile. Jednak wszystkie zasługują na miłość, opiekę i bezpieczeństwo. Zapraszamy do obejrzenia galerii, aby zobaczyć, jakie zwierzaki są dostępne do adopcji za darmo! Zdjęcia prezentowane są z serwisu OLX, a ogłoszenia pochodzą z lutego 2024 roku. To wspaniała okazja, aby dać zwierzętom nowy dom i szansę na szczęśliwe życie.

Prasówka 5.02 Miastko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Miastku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prasówka z całego tygodnia 4.02.2024 w Miastku. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Miastka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.01 a 3.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Słynny most bytowski w Miastku. Wysadzono go w 1945 roku. Oto historia mostu i miasteckiej kolei ”?

📢 Słynny most bytowski w Miastku. Wysadzono go w 1945 roku. Oto historia mostu i miasteckiej kolei Przez Miastko przebiega obecnie tylko jedna linia kolejowa, ale kiedyś można było ruszyć stąd pociągiem w trzech kierunkach. Przed wojną symbolem kolejowych połączeń był kamienny most bytowski. Linia zakończyła swój żywot w 1945 roku. Tory rozebrali Rosjanie. Sam most został uszkodzony przez wycofujących się Niemców i później wysadzony przy pomocy ładunków wybuchowych. Do dzisiaj zachowały się niewielkie fragmenty jego kamiennych przyczółków.

