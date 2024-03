Przegląd prasy 27.03.2024 Miastko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Miastka

Wiosna oznacza nie tylko piękną pogodę, ale też wzmożoną aktywność kleszczy. Zmiany klimatu sprawiły jednak, że groźne pajęczaki są aktywne przez cały rok, a obok rodzimych gatunków pojawiają się nowe. Tropikalne kleszcze-giganty obserwuje się już u naszych zachodnich sąsiadów, a wkrótce mogą pojawić się też u nas. Mogą one przenosić śmiertelne choroby takie jak gorączka krwotoczna kongijsko-krymska. Jak się przed nimi chronić?

Koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na pieniądze, ale najpierw muszą złożyć wniosek do ARiMR. Do wzięcia od 8 do 10 tys. zł. Lepiej nie zwlekać, bo pula środków jest ograniczona.