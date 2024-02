Przegląd prasy 14.02.2024 Miastko. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Miastka

Krystyna Prońko od lat jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka zachwyca głosem i muzycznymi hitami, lecz warto także przyjrzeć się jej kreacjom. Garderoba artystki to połączenie klasyki z nowoczesnością oraz wygodą. Stroje nie tylko podkreślają atuty piosenkarki, ale i niepowtarzalną osobowość. Spójrz na te stylizacje.

Te związki nie zwracają uwagę na liczby! A już z pewnością nie są dla nich problemem liczby w dowodach osobistych. W polskim show-biznesie występuje wiele par ze znaczną różnicą wieku. Wśród nich znajdują się między innymi Anna Cieślak i Edward Miszczak, ale też Agata i Piotr Rubikowie. Sprawdź, kto jeszcze zalicza się do tego grona.

Starosta bytowski Leszek Waszkiewicz wystąpił do ministra kultury o wykreślenie z rejestru zabytków ruin pałacu w Kamnicy (gm. Miastko). To kolejny wniosek. Wcześniej nie zgodził się na zmiany minister kultury za rządów PiS. Dodajmy, że starosta chce ruiny rozebrać, ale pieniądze na to musi dać wojewoda pomorski.