Prasówka z Miastka 27.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W Ministerstwie Edukacji Narodowej ustanowiono Pełnomocnika do spraw zdrowia psychicznego uczniów. Została nim Paulina Piechna-Więckiewicz. Zgodnie z zarządzeniem ministra edukacji taka osoba będzie zajmowała się m.in. promocją zdrowia psychicznego w poszczególnych placówkach edukacyjnych oraz wspieraniem dzieci i młodzieży w kryzysie.

Policjanci z Przymorza zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 34 i 36 lat, którzy włamali się do kiosku i ze środka ukradli klimatyzator, kamerę monitoringu i elektrozamek warte 4 tysiące złotych.

Skierowaniem do sądu aktu oskarżenia wobec trzech osób, którym zarzucono popełnienie łącznie 13 przestępstw zakończyło się śledztwo prowadzone przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Postępowanie dotyczyło czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego i narażenie jego, i jego rodziny na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez oddanie strzału z broni palnej i podpalenie pomieszczenia w pobliżu domu.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska cieszy się dużą sympatią widzów. Nie każdy jednak wie, że aktorka, znana głównie z roli Grażyny Lubicz w serialu „Klan”, swego czasu przeszła znaczną metamorfozę. Schudła wówczas aż 10 kilogramów i to za sprawą niewielkich zmian. Z czego zrezygnowała?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Miastku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Anna Michalska rzeczniczką Straży Granicznej była do 2021 roku. To właśnie ona była twarzą służb, gdy w Polsce pojawił się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Znamy jej następcę. To dotychczasowy pracownik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.