Prasówka z Miastka 25.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Miastko 25.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mieszkańcy podmiasteckiego Słosinka lubili się bawić i pożytecznie spędzać wolny czas. Tak jest w tej drugiej co do wielkości (po Dretyniu) wsi w gminie do dzisiaj. Na boisku szkolnym organizowano festyn za festynem. Wspominamy dwie imprezy z 1992 i 1993 r.: festyn z Głosem Pomorza oraz festyn wyborczy z udziałem m.in. Władysława Szkopa ze Słupska, Henryka Szarbiewskiego z Miastka.