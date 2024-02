Prasówka z Miastka 2.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Miastka najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Niezwykłe fotografie starego Miastka. Takiego miasta już nie ma. Mamy dla was unikatowe zdjęcia ”?

Najstarsze wzmianki o Kołczygłowach pochodzą z 1371 roku. Przez lata te ziemie związane były z rodziną Puttkamerów. To pomorski ród, który w XVI wieku uległ germanizacji. Zapraszamy w historyczną podróż. Prezentujemy przedwojenne zdjęcia i pocztówki z gminy Kołczygłowy. Wszystkie są opisane.

Zakończyło się głosowanie w ramach 15. już edycji projektu charytatywnego, w którym internauci wybierali najpiękniej rozświetlone miasta w Polsce. Wszyscy finaliści otrzymają dobroczynne nagrody o łącznej wartości 200 tys. złotych. Samorządy przekażą je potrzebującym - m.in. placówkom opiekuńczym, ośrodkom pomocy społecznej, domom dziecka, a także mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Co roku plebiscytowi towarzyszy konkurs fotograficzny - zwycięzców wskazali już internauci i kapituła. Inicjatorem projektu „Świeć się” jest Energa z Grupy ORLEN.

Szkoła w Chmurze wprowadza zmiany. Do tej placówki zapisało się około 30 tysięcy uczniów z całej Polski, którzy zdecydowali się na edukację domową. Okazuje się, że nauka w tej szkole nie będzie już darmowa. Problem może pojawić się także w przypadku egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnego uczniów ze śląskiej filii Szkoły w Chmurze. Co stanie się z uczniami zapisanymi do tej placówki? Przedstawiamy informacje na ten temat.

Ul. Jacka Malczewskiego w Gdańsku straszy? Na pewno jest to miejsce kontrastów, z jednej strony nowe osiedla deweloperskie, z drugiej - śmietnisko.

Tragedia na Kaszubach. Drzewo przygniotło 20-letniego drwala. Mimo natychmiastowej pomocy mężczyzny nie udało się uratować. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.