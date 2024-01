Prasówka z Miastka 19.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jak zapewnia Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego, samorząd Województwa Pomorskiego od lat konsekwentnie akceptuje plany budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, szanując w tym względzie kompetencje i odpowiedzialność władz centralnych. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, w liście do premiera Donalda Tuska podkreśla, że on sam nigdy nie kontestował pomysłu budowania elektrowni jądrowej na Pomorzu.

Orzechy pomagają utrzymać zdrowie i kondycję, chronią przed rakiem i cukrzycą, a także stymulują prace mózgu. M.in. ze względu na te pozytywne cechy, orzechy są ważnym dodatkiem wielu diet. To też niezła przekąska o prozdrowotnych właściwościach i dużych walorach smakowych. Jednak orzechy nie zawsze są zdrowe. Kto i ich nie może spożywać? Jakie są skutki jedzenia orzechów i które są najzdrowsze? Oto co mówią specjaliści.

Streaming muzyki jest dziś ważnym elementem rynku muzycznego. Kiedyś były to płyty winylowe i CD. Dziś ich miejsce zajęły platformy takie jak Spotify, TIDAL, Deezer, Apple Music, czy YouTube Music. Muzyczni twórcy mają być lepiej wynagradzani i więcej zarabiać. Co jeszcze się zmieni? Ma powstać specjalna unijna dyrektywa i prawo. Parlament Europejski przyjął specjalną rezolucję.

Torosy, czyli nagromadzona kra lodowa spiętrzona przez wiatr i prądy morskie, pojawiły się na Zalewie Wiślanym. - Aż strach pomyśleć co by się wydarzyło gdyby wiatr ten wiał kilkanaście godzin dłużej - napisał Piotr Kowalkowski, prowadzący Info Meteo.pl.

Drewno do kominka nie tylko dostarcza nam ciepła, ale także stwarza przytulną atmosferę w domu. Jednak przechowywanie drewna w sposób praktyczny i jednocześnie estetyczny może być wyzwaniem. Oto kilka inspirujących pomysłów na to, gdzie w domu trzymać drewno do kominka, by tworzyło stylowy element wystroju wnętrza.

Trzy metalowe krzyżyki trafiły do zbiorów Muzeum Stutthof w Sztutowie. Przedmioty zostały wykonane w ukryciu przez Jana Wąsickiego, podczas uwięzienia w obozie koncentracyjnym Stutthof.