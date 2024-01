Prasówka Miastko 15.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Miastku nie minęło Cię nic ważnego

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Mariusz Feltynowski w piątek wręczył decyzję o powierzeniu pełnienia obowiązku Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej PSP starszemu brygadierowi Marianowi Hinca. Zastąpił on na tym stanowisku nadbryg. Piotra Sochę.

Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Sanoku to największy skansen w Polsce. Jest czynny przez cały rok. Ile kosztują bilety wstępu? Jakie są zasady zwiedzania? Dni i godziny otwarcia skansenu. Warto odwiedzić to miejsce. To historia i kultura w jednym.