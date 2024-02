Prasówka 9.02.2024 Miastko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Miastka

Prasówka Miastko 9.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Thermomix, który był do wygrania w losowaniu 2 lutego br. pojedzie do Rajbrotu w Małopolsce, gdzie czeka na niego pan Bronisław z rodziną. Nasz laureat wie już nawet, co ugotuje jako pierwsze w swoim nowym robocie kuchennym. Gratulujemy wygranej!