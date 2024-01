Prasówka 20.01.2024 Miastko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Miastka

Szybkie i lekkie roladki z bakłażana nadają się na imprezową przystawkę. To także pomysł na lekką kolację lub dodatek do mięsnego obiadu. Farsz z sera feta warto doprawić świeżymi ziołami. W szczególności sprawdzi się natka pietruszki, listki bazylii lub posiekany szczypiorek. Zobacz prosty przepis na roladki z bakłażana.

Poczta Polska ma na sprzedaż nieruchomości położone w województwach nadmorskich. W ofercie są między innymi domki i działki w pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Zobaczcie co jest do kupienia w tych regionach kraju.

Podwójne kłopoty 37-latka spod Miastka, który połasił się na panele fotowoltaiczne. Gdy namierzyli go policjanci z Miastka, okazało się, że mężczyzna odpowie nie tylko za kradzież, ale również za posiadanie narkotyków. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.

E10 to nowa benzyna, która może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Nie każdy może ją stosować, a w jaki sposób to sprawdzić? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10.