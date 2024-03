Prasówka 13.03.2024 Miastko. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Miastka

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03, w Miastku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Druga część starych fotografii z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku ”?

Prasówka Miastko 13.03: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Druga część starych fotografii z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku Prezentujemy kolejne archiwalne zdjęcia z życia Szkoły Podstawowej nr 1 w Miastku. Fotografie pochodzą z lat 1989-1993 i przedstawiają najważniejsze wydarzenia z życia placówki.

📢 Policja z Bytowa szuka świadków śmiertelnego wypadku na trasie Wygoda – Zdroje Śmiertelny wypadek na trasie Wygoda – Zdroje. Jego przyczyny badają policjanci z Bytowa, którzy szukają informacji i nagrań z miejsca zdarzenia. Do tragedii doszło 8 marca 2024 na drodze krajowej numer 20. - Prosimy o kontakt wszystkich, którzy na swoich rejestratorach mają zapisany moment tego zdarzenia i poprzedzające go chwile - apeluje mł. asp. Damian Chamier Gliszczyński.

📢 Robisz wiosenne porządki? Zwróć uwagę na te miejsca w domu. Są szczególnie niebezpieczne dla osób z tymi chorobami Początek wiosny to dla wielu osób czas na porządki. Przetrząsamy wtedy swoje domy i mieszkania, sprzątamy, segregujemy i zaglądamy do każdego kąta. Wszystko to często odbywa się w towarzystwie „kotów” i unoszącego się kurzu, powodując kichanie i łzawienie oczu. Skąd się bierze kurz? Sprawdź, czy kurz jest niebezpieczny i co można zrobić, żeby zmniejszyć jego ilość w twoim domu.

Prasówka 13.03 Miastko: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Miastku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Małgosia pilnie potrzebuje pomocy! Koszt terapii jest ogromny, a czasu coraz mniej Małgosia to sześcioletnia dziewczynka mieszkająca w Gdańsku, dzielnie walcząca o powstrzymanie śmiertelnej choroby. Jeszcze kilka lat temu nikt by nie powiedział, że rodzinę czeka długa walka o życie swojego dziecka. Diagnoza lekarzy okazała się drastyczna. Małgosia cierpi na rdzeniowy zanik mięśni czyli SMA. Pomóc może tylko kosztowna terapia genowa. Z prośbą o pomoc w zbiórce dla Małgosi zwrócił się do nas czytelnik, pan Sławomir, zaangażowany w pomoc dziewczynce i jej rodzinie.

📢 Porozumienie zdrowotne między Pomorzem a Gdańskiem podpisane. Będzie więcej sprzętu i inwestycji Środki w wysokości 4,5 mln zł z budżetu miasta zostaną przeznaczone na: zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz na realizację inwestycji w podmiotach leczniczych znajdujących się na terenie Gdańska. 📢 Google zmienia to, jak kontaktujesz się z innymi na smartfonach z Androidem. Ale czy na lepsze? Na pewno rewolucyjnie Google wprowadza w telefonach z Androidem zmiany, które dotkną wszystkich użytkowników smartfonów, bez względu na to, jak korzystają ze swoich urządzeń. Czy to jednak zmiana na lepsze? Cóż, oceńcie sami, ale to pewna rewolucja w dobie dzisiejszych technologii i potrzeb. Czy to oznacza koniec tradycyjnych połączeń i SMS-ów? 📢 W szpitalu w Kościerzynie wykonano innowacyjny zabieg PFO. To nadzieja dla wielu pacjentów Zabieg PFO (przetrwały otwór owalny) to mało inwazyjna metoda leczenia wad serca, pozwala jednak uniknąć poważnych konsekwencji dla zdrowia. Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie przeprowadzili kolejne cztery zabiegi zamknięcia tego otworu, co zmniejsza ryzyko incydentów zakrzepowo-zatorowych.

